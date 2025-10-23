Новы парк з'явіцца на тэрыторыі Кургана Славы

У раёнах таксама асаблівая ўвага месцам памяці. 140 мемарыялаў стануць пунктамі агульнай працы па добраўпарадкаванні. У Смалявічах рэспубліканскі суботнік сумясцілі з раённым.

У Мінскай вобласці на суботніку плануюць сабраць звыш 2 млн рублёў. Сродкі накіруюць на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея, кансервацыю брамы на гарадзішчы "Вал" у Заслаўі і закупку медабсталявання для хірургічнага корпуса абласной бальніцы.