Новы парк з'явіцца на тэрыторыі Кургана Славы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
400 дрэў і кустоў дапоўняць тэрыторыю мемарыяльнага комплексу "Курган Славы". Падчас суботніка 25 кастрычніка каля помніка закладуць экафундамент новага парку. Па форме ён будзе нагадваць крылы бусла.
У раёнах таксама асаблівая ўвага месцам памяці. 140 мемарыялаў стануць пунктамі агульнай працы па добраўпарадкаванні. У Смалявічах рэспубліканскі суботнік сумясцілі з раённым.
У Мінскай вобласці на суботніку плануюць сабраць звыш 2 млн рублёў. Сродкі накіруюць на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музея, кансервацыю брамы на гарадзішчы "Вал" у Заслаўі і закупку медабсталявання для хірургічнага корпуса абласной бальніцы.