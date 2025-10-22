3.66 BYN
Лукашэнка перакананы, што і надалей холдынг "Гарызонт" будзе флагманам у сваёй галіне
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў калектыў і ветэранаў холдынга "Гарызонт" з 85-годдзем з дня ўтварэння прадпрыемства. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"За гэтыя гады вы прайшлі ўражальны шлях ад невялікага радыёзавода да аднаго з буйнейшых вытворцаў тэлевізараў у Еўропе, - гаворыцца ў віншаванні. - Каманда кваліфікаваных інжынераў холдынга "Гарызонт" сочыць за трэндамі ў электроніцы і сучаснымі тэхналогіямі. Самыя перадавыя рашэнні актыўна ўкараняюцца ў працэсе абнаўлення мадэльнага рада. Ключавую ролю ў гэтым адыгрывае ўласны цэнтр распрацовак".
Кіраўнік дзяржавы выказаў удзячнасць ветэранам, якія заклалі важныя вытворчыя традыцыі. Асаблівай увагі, паводле слоў Прэзідэнта, заслугоўвае сацыяльная ініцыятыва прадпрыемства. Адукацыйныя цэнтры для дзяцей і моладзі, створаныя пры ім, садзейнічаюць выхаванню новага пакалення таленавітых спецыялістаў.
"Упэўнены, што і ў далейшым холдынг "Гарызонт" будзе флагманам у сваёй галіне", - падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усяму шматтысячнаму калектыву і ветэранам прадпрыемства моцнага здароўя, дабрабыту і новых працоўных здзяйсненняў.