Пералік бязвізавых краін для беларусаў пашыраецца

Для беларусаў пашыраецца спіс кірункаў для адпачынку з бязвізам. Перамовы вядуцца адразу з некалькімі дзяржавамі Паўднёва-Усходняй Азіі.

Падпісана пагадненне з В'етнамам. На тэрыторыі краіны за адну паездку беларусы могуць знаходзіцца да 30 дзён. Агульны ліміт - 90 дзён за год.

На такіх жа ўмовах пачне дзейнічаць бязвіз з Аманам. Ужо значна пашырана чартарная праграма. Замест аднаго рэйса раз у 10-11 дзён будуць два ланцужкі. Таксама прапрацоўваецца варыянт бязвізу з М'янмай.

Андрэй Кожан, начальнік Галоўнага консульскага ўпраўлення МЗС Беларусі:

"Толькі ў красавіку было падпісана два бязвізавыя пагадненні з Калумбіяй і Лаосам. У ліпені мы падпісалі пратакол да ўжо дзеючага пагаднення з Турцыяй. Таксама працуем над пагадненнем аб бязвізавых паездках з Філіпінамі і Тайландам".

У сусветным рэйтынгу моцных пашпартоў Беларусь знаходзіцца на 66-м радку. Беларусам даступна наведванне 80 турыстычных кірункаў (гэта цалкам бязвізавыя альбо з мінімальным пералікам дакументаў).

