Пералік бязвізавых краін для беларусаў пашыраецца

Для беларусаў пашыраецца спіс кірункаў для адпачынку з бязвізам. Перамовы вядуцца адразу з некалькімі дзяржавамі Паўднёва-Усходняй Азіі.

На такіх жа ўмовах пачне дзейнічаць бязвіз з Аманам. Ужо значна пашырана чартарная праграма. Замест аднаго рэйса раз у 10-11 дзён будуць два ланцужкі. Таксама прапрацоўваецца варыянт бязвізу з М'янмай.

"Толькі ў красавіку было падпісана два бязвізавыя пагадненні з Калумбіяй і Лаосам. У ліпені мы падпісалі пратакол да ўжо дзеючага пагаднення з Турцыяй. Таксама працуем над пагадненнем аб бязвізавых паездках з Філіпінамі і Тайландам".