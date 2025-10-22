3.66 BYN
Пералік бязвізавых краін для беларусаў пашыраецца
Для беларусаў пашыраецца спіс кірункаў для адпачынку з бязвізам. Перамовы вядуцца адразу з некалькімі дзяржавамі Паўднёва-Усходняй Азіі.
Падпісана пагадненне з В'етнамам. На тэрыторыі краіны за адну паездку беларусы могуць знаходзіцца да 30 дзён. Агульны ліміт - 90 дзён за год.
На такіх жа ўмовах пачне дзейнічаць бязвіз з Аманам. Ужо значна пашырана чартарная праграма. Замест аднаго рэйса раз у 10-11 дзён будуць два ланцужкі. Таксама прапрацоўваецца варыянт бязвізу з М'янмай.
Андрэй Кожан, начальнік Галоўнага консульскага ўпраўлення МЗС Беларусі:
"Толькі ў красавіку было падпісана два бязвізавыя пагадненні з Калумбіяй і Лаосам. У ліпені мы падпісалі пратакол да ўжо дзеючага пагаднення з Турцыяй. Таксама працуем над пагадненнем аб бязвізавых паездках з Філіпінамі і Тайландам".
У сусветным рэйтынгу моцных пашпартоў Беларусь знаходзіцца на 66-м радку. Беларусам даступна наведванне 80 турыстычных кірункаў (гэта цалкам бязвізавыя альбо з мінімальным пералікам дакументаў).