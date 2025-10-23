3.67 BYN
У Мінску пройдзе Х Усерасійская "Вялікая этнаграфічная дыктоўка"
Расійскі цэнтр навукі і культуры ў Мінску стане адной з пляцовак Х Усерасійскай "Вялікай этнаграфічнай дыктоўкі". Гэта тэсціраванне з варыянтамі адказаў, у прыватнасці, пытанні будуць датычыцца ведаў гісторыі і нацыянальных асаблівасцяў народаў Саюзнай дзяржавы.
Дыктоўка пройдзе з 1 па 8 лістапада, у тым ліку ў анлайн-фармаце, але прыняць удзел магчыма і вочна ў "рускіх дамах" у краінах СНД.
Юрый Макушын, кіраўнік прадстаўніцтва Рассупрацоўніцтва Беларусі:
"Вельмі важна захоўваць міжнацыянальны мір, згоду, узаемаразуменне. Для гэтага трэба ведаць традыцыі, гісторыю і культуру адзін аднаго. Мэта дыктоўкі - даць стымул асвяжыць веды".
Вынікі аб'явяць 12 снежня ў Дзень Канстытуцыі Расіі. Напярэдадні дыктоўкі можна прапанаваць свае пытанні. Лепшыя ўвойдуць у выніковы тэст - аўтары атрымаюць прызы.