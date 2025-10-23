3.67 BYN
Міжнародны бібліятэчны кангрэс у Мінску аб'яднаў 17 краін-удзельніц
Прадстаўнікі 17 краін прымаюць удзел у бібліятэчным кангрэсе ў Мінску, які праходзіць у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Сярод краін - Расія, ЗША, Арменія, Інданезія, Аман і іншыя.
Сярод важных тэм абмяркоўваюць аблічча бібліятэк у ваеннае ліхалецце, а таксама функцыі кніжных сховішчаў у лічбавую эпоху. 24 кастрычніка на форуме чакаюцца інтэрактывы і майстар-класы.
Вадзім Гігін, гендырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі:
"Галоўнае, што мы гаворым на адной мове кніг і культуры. Тыя пытанні, якія мы ўзднімаем, актуальныя для розных краін".
У першы дзень форуму прайшло падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі і Нацыянальным цэнтрам рукапісаў і рэдкіх кніг Казахстана. Вялікую ўвагу краіны-партнёры нададуць рэстаўрацыі кніжных помнікаў. Таксама ўжо заключана культурнае пагадненне з Нацыянальнай бібліятэкай Кубы імя Хасэ Марці. Кніжныя партнёры рэалізуюць праекты да 100-годдзя Фідэля Кастра. Актыўны бібліятэчны абмен і з расійскім бокам. Саюзныя дзяржавы працуюць у галіне інфармацыйных рэсурсаў.