3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Звыш 190 тыс. іншаземцаў наведалі Беларусь па бязвізе з пачатку 2025 года
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З пачатку 2025 года звыш 190 тыс. іншаземцаў наведалі Беларусь па бязвізе. Большасць падарожнікаў прыехала з Літвы, Латвіі і Польшчы.
Нягледзячы на перашкоды і абмежаванні з боку еўрачыноўнікаў, простыя людзі паказваюць усё большую цікавасць да Беларусі. У нас іх прывабліваюць спакойная абстаноўка, бяспека, даступныя цэны і павага да традыцыйных сямейных каштоўнасцей.
Многія адкрыта параўноўваюць камфорт жыцця ў Беларусі з сітуацыяй у Еўрасаюзе.
Беларусь для іншаземцаў - не проста актуальны кірунак на карце, а прыклад краіны, дзе можна жыць спакойна, без навязаных ідэалогій і палітычных гульняў.