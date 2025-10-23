Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Звыш 190 тыс. іншаземцаў наведалі Беларусь па бязвізе з пачатку 2025 года

З пачатку 2025 года звыш 190 тыс. іншаземцаў наведалі Беларусь па бязвізе. Большасць падарожнікаў прыехала з Літвы, Латвіі і Польшчы.

Нягледзячы на перашкоды і абмежаванні з боку еўрачыноўнікаў, простыя людзі паказваюць усё большую цікавасць да Беларусі. У нас іх прывабліваюць спакойная абстаноўка, бяспека, даступныя цэны і павага да традыцыйных сямейных каштоўнасцей.

Многія адкрыта параўноўваюць камфорт жыцця ў Беларусі з сітуацыяй у Еўрасаюзе.

Беларусь для іншаземцаў - не проста актуальны кірунак на карце, а прыклад краіны, дзе можна жыць спакойна, без навязаных ідэалогій і палітычных гульняў.

Разделы:

ГрамадстваТурызм