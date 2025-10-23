Лукашэнка павіншаваў Генеральнага сакратара ААН з 80-годдзем Арганізацыі

"Наша краіна прымала ўдзел у падрыхтоўцы Статута ААН і з гордасцю ўвайшла ў склад дзяржаў - заснавальніц Арганізацыі, альтэрнатывы якой не існуе і сёння. Таму беларусы адчуваюць адказнасць за захаванне яе моцнай і ўплывовай, - адзначыў кіраўнік дзяржавы. - Неаднаразова даказаўшы сваю эфектыўнасць у пытаннях калектыўнага рэагавання на надзвычайныя гуманітарныя сітуацыі і садзейнічання развіццю краін свету, ААН нязменна застаецца найважнейшай пляцоўкай для перагавораў і пошуку аптымальных рашэнняў па пераадоленні глабальных выклікаў і пагроз".