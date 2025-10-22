3.66 BYN
24 кастрычніка адбудзецца матч мінскага "Дынама" і "Шанхайскіх драконаў"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сталічнае "Дынама" пасля невялікага выязнога турнэ вяртаецца на "Мінск-Арэну" матчам супраць "Шанхайскіх драконаў".
Амаль два тыдні назад калектывы двойчы сустракаліся ў Санкт-Пецярбургу і абодва разы перамога была на баку "драконаў".
Ці змогуць падапечныя Дзмітрыя Квартальнага ўзяць рэванш? Даведаемся з прамой трансляцыі на тэлеканале "Беларусь 5". Стартавае ўкіданне пачнецца ў 19:10.
Адзначым, "зубры" ідуць на пятай пазіцыі Заходняй канферэнцыі. Сапернік размясціўся на радок вышэй. У калектываў 21 і 22 ачкі адпаведна.