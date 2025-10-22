3.66 BYN
Эканоміка перш за ўсё: Мінск прымае штогадовую Міжнародную навуковую канферэнцыю
Беларусь вярстае найважнейшыя прагнозныя дакументы. У рабоце - Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця на пяцігодку.
Нагадаем, спецыяльна створаная рабочая група павінна прадставіць выніковы дакумент да 1 лістапада.
З якімі выклікамі сутыкнецца Беларусь і Саюзная дзяржава ў найбліжэйшыя гады, як у эпоху сусветнай турбулентнасці рабіць дакладныя прагнозы - гэтыя і іншыя пытанні знаходзяцца ў полі зроку галіновых экспертаў.
Мінск прымае штогадовую Міжнародную навуковую канферэнцыю. Эканамісты, дзелавыя колы, тэарэтыкі і практыкі выпрацоўваюць новыя падыходы да прагназавання. Традыцыйна ў форуме ўдзельнічаюць і расійскія эксперты. У 2025 годзе акцэнт ставіцца на міжрэгіянальнае супрацоўніцтва.
Ігар Капырын, дырэктар Дэпартамента Міністэрства замежных спраў Расіі:
"Нам у саюзнае будаўніцтва трэба прыцягваць як мага больш людзей знізу. У гэтым павінны ўдзельнічаць дробныя і сярэднія прадпрыемствы".
Канферэнцыя - добрая магчымасць абмеркаваць і двухбаковыя сувязі. У 2025 годзе на форум прыехала прадстаўнічая дэлегацыя з Санкт-Пецярбурга.