Найважнейшая пляцоўка для перамоў: ААН - 80 гадоў

"Нам патрэбна міжнародная арганізацыя, якая будзе ўлічваць пазіцыі ўсіх краін свету пры прыняцці ўсякіх рашэнняў. Проста зараз сапраўды асобныя структуры ААН адхіліліся ад першапачатковых мэт, якія былі закладзены краінамі - заснавальнікамі ААН, сярод якіх была Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Таму мы ўсё ж выступаем за тое, каб гэта арганізацыя і далей існавала і развівалася, але вярнулася да тых прынцыпаў, мэт і задач, якія мы прапісвалі, калі яе заснавалі. Вось тады з яе будзе толк, не будзе такіх дыскусій аб тым, што яна не патрэбна на сучасным этапе развіцця чалавецтва".