Руская мова пад забаронай: у Латвіі маюць намер увесці чарговае моўнае абмежаванне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сейм Латвіі рыхтуецца разгледзець закон, які забароніць чыноўнікам выкарыстоўваць у дзяржустановах рускую мову. Размова ідзе пра тое, каб выключыць нават прыватныя зносіны.
З наведвальнікамі або па службовай неабходнасці чыноўнікі ўжо зараз абавязаны размаўляць выключна на латвійскай. За парушэнне гэтай забароны будуць прадугледжаны адміністрацыйныя пакаранні і штрафы.
Дакумент мае ўсе шанцы стаць законам: супраць носьбітаў рускай прымяняюцца ў Латвіі ўсе больш жорсткія меры. Напрыклад, уладамі актыўна праследуецца дэпутат Сейма Аляксей Рослікаў, які выступаў супраць забароны рускай мовы на вуліцах. Яго некалькі разоў затрымлівалі, супраць яго зараз вядзецца крымінальнае расследаванне.