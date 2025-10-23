3.67 BYN
У Беларусі стартаваў конкурс для мудрых настаўнікаў моладзі
Сапраўдны талент - не толькі дар, але і вынік працы, цярпення мудрых настаўнікаў. У Беларусі стартаваў конкурс на прысуджэнне ўзнагароды "За ўклад у выхаванне таленавiтай моладзі". Ён закліканы падзякаваць тым, хто дапамагае моладзі раскрываць свае здольнасці і ісці да поспеху.
Конкурс праходзіць пад эгідай савета спецфонда Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі і Міністэрства культуры. Узнагарода прысуджаецца педагогам, настаўнікам і спецыялістам, якія ўнеслі асабісты ўклад у развіццё і выхаванне таленавітай моладзі.
Ёсць тры катэгорыі: за падрыхтоўку пераможцаў міжнародных і рэспубліканскіх мастацка-творчых конкурсаў, уладальнікаў Гран-прэмій фонду, а таксама за стварэнне і ўкараненне методык навучання, якія дапамаглі дасягнуць поспеху.
Заяўкі прымаюцца да 1 студзеня 2026 года. Падрабязная інфармацыя размешчана на сайце Міністэрства культуры Беларусі.