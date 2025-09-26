3.64 BYN
Лукашэнка патрэбаваў навесці парадак у аграсектары Шклоўскага раёна
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці патрэбаваў дабіцца парадку ў аграрным сектары раёна і выключыць безгаспадарчасць, піша БЕЛТА.
Кіраўніку дзяржавы падрабязна далажылі аб асенніх палявых работах у раёне, вобласці і па краіне ў цэлым. Прэзідэнт удакладніў, як ідзе ўборка бульбы, цукровых буракоў, лёну.
Размова зайшла аб скарачэнні або павелічэнні плошчаў пад цукровыя буракі ў рэгіёне. Гэта пытанне даволі вострае з улікам таго, што цукровыя заводы ў асноўным працуюць з бліжэйшымі рэгіёнамі. У сувязі з гэтым узнікае праблема дастаўкі буракоў з тых раёнах краіны, якія знаходзяцца "на перыферыі".
"Давайце паглядзім. У нас у цэнтры, на захадзе чатыры цукраперапрацоўчыя заводы. Тут, на ўсходзе, няма. Але калі мы бачым (перспектыву. - Заўвага БЕЛТА), маленькі заводзік можна тут пабудаваць. Мы гэта ўмеем рабіць, гэта нескладанае збудаванне", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым, дадаў ён, павінна быць разуменне, што гэты завод удасца забяспечыць буракамі.
Прэзідэнт указаў на недахопы, на якія звярнуў увагу па дарозе ў гаспадарку. У прыватнасці, Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што каля дарогі расце добрая кукуруза, у той час як на адлегласці справы ў палях ідуць значна горш. Акрамя таго, заўважыў кіраўнік дзяржавы, вышыня пасеваў рапсу сведчыць аб тым, што рэгулятары росту там не прымяняліся.
"Не навядзём парадак - галоднымі будзем хадзіць!" - заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Немалаважнай тэмай стаў ураджай кукурузы ў цэлым па краіне. Паводле слоў міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Юрыя Горлава, кукурузай засеяна каля 1 млн 300 тыс. га, большую частку якой убіраюць на сілас.
Аляксандр Лукашэнка пацікавіўся разлікамі на ўраджай і гэтай сельгаскультуры. Кіраўнік дзяржавы даручыў да 3 кастрычніка завяршыць усю сяўбу па поўдні краіны, а па іншых абласцях - да 1 кастрычніка.