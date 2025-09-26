Лукашэнка патрэбаваў навесці парадак у аграсектары Шклоўскага раёна

"Давайце паглядзім. У нас у цэнтры, на захадзе чатыры цукраперапрацоўчыя заводы. Тут, на ўсходзе, няма. Але калі мы бачым (перспектыву. - Заўвага БЕЛТА), маленькі заводзік можна тут пабудаваць. Мы гэта ўмеем рабіць, гэта нескладанае збудаванне", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. Пры гэтым, дадаў ён, павінна быць разуменне, што гэты завод удасца забяспечыць буракамі.

Прэзідэнт указаў на недахопы, на якія звярнуў увагу па дарозе ў гаспадарку. У прыватнасці, Аляксандр Лукашэнка канстатаваў, што каля дарогі расце добрая кукуруза, у той час як на адлегласці справы ў палях ідуць значна горш. Акрамя таго, заўважыў кіраўнік дзяржавы, вышыня пасеваў рапсу сведчыць аб тым, што рэгулятары росту там не прымяняліся.