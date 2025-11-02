3.70 BYN
Лукашэнка павіншаваў прэзідэнта Панамы з Днём незалежнасці краіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Панамы Хасэ Рауля Муліна з Днём незалежнасці Рэспублікі. Віншаванне было накіравана ад імя беларускага народа і ад сябе асабіста, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"У Беларусі з глыбокай пашанай ставяцца да гісторыі і дасягненняў панамскага народа, які з уласцівымі яму стойкасцю і мудрасцю здолеў пабудаваць сучасную дзяржаву з дынамічнай эканомікай", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Хасэ Раулю Муліна здароўя і паспяховага ажыццяўлення планаў, а жыхарам Панамы - шчасця, міру і згоды.