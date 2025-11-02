3.70 BYN
У Берліне закрываюць найбуйнейшы цэнтр для ўкраінскіх бежанцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Нямецкая гасціннасць лопнула - найбуйнейшы прытулак для ўкраінскіх бежанцаў закрываюць у Берліне. Былы аэрапорт Тэгель, які стаў для іх галоўным сховішчам, спыніць работу і ператворыцца ў гарадскі раён.
Улады тлумачаць рашэнне тым, што ўкраінцаў, якія прыбываюць, нібы стала менш. Зараз у Тэгелі пражываюць каля 1,5 тыс. перасяленцаў, а год таму — больш за 5 тыс.
Бежанцаў паступова рассяляюць у больш дробныя прытулкі па ўсім горадзе. Такі падыход, лічаць чыноўнікі, павінен спрыяць лепшай інтэграцыі ў германскае грамадства.