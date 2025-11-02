Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ХакейФутболАдзінаборствыВалейболГандболАўтаспортТэніс

Зборная Беларусі па гандболе выйграла міжнародны турнір

Мужчынская зборная Беларусі па гандболе лепшая на міжнародным турніры! У гульнях на "Чыжоўка-Арэне" каманда Юрыя Шаўцова атрымала тры перамогі з трох магчымых. У вырашальнай сустрэчы гаспадары пляцоўкі не пакінулі шанцаў прынцыповаму саперніку - зборнай Расіі.

Матч Беларусі і Расіі - цэнтральная сустрэча ў рамках міжнароднага турніру па гандболе. Мала хто сумняваўся, што менавіта гэтыя дзве зборныя будуць вызначаць пераможца. І гаспадары, і госці да вочнага супрацьстаяння атрымалі па дзве перамогі, і колькасць ачкоў была роўнай - па 4.

Таму ў цэнтры ўвагі быў не проста класны паядынак моцных сапернікаў, на коне першае месца. Беларусы адразу далі зразумець, хто тут гаспадар, і ўжо к 19-й хвіліне вялі плюс 6 мячоў. Расіяне спрабавалі скараціць адставанне, але не атрымалася. На перапынак каманды пайшлі пры ліку 16:11.

Другі тайм таксама прайшоў пад дыктоўку каманды Юрыя Шаўцова, вынік - 34:28. Мікіта Вайлупаў з 9 мячамі лепшы бамбардзір. Беларусы - пераможцы міжнароднага турніру. Наша другая каманда на трэцім месцы, а Ірак - на чацвёртым.

"Перад гэтым турнірам я даваў шмат інтэрв'ю і гаварыў, што на фінал - гульню Расія - Беларусь - будзе поўная зала. І сёння мы гэта ўбачылі. Гэта гаворыць аб тым, што Беларусь любіць гандбол, што дапамагло камандзе. Пры такой падтрымцы ў яе з'явіліся крылы. Яна гуляла даволі цікава, самааддача была добрая", - падзяліўся ўражаннямі галоўны трэнер мужчынскай зборнай Беларусі па гандболе Юрый Шаўцоў.

Перад стартам гульні кіраўнікі гандбольных федэрацый Беларусі, Расіі і Ірака падпісалі мемарандум аб супрацоўніцтве.

Яшчэ ў адным турніры пад назвай "Усякая ліга" ў Беларусі вялікая цікавасць. У ёй выступаюць адразу 3 беларускія клубы. 11 лістапада "СКА-Мінск" і "Мяшкоў Брэст" правядуць свае матчы. "Армейцы" будуць прымаць "Віктар", "мяшкоўцы" чакаюць у госці "Чэхаўскіх мядзведзяў". А магілёўская каманда 19 лістапада згуляе супраць ужо вышэйзгаданага "Віктара".

Разделы:

СпортГандбол