Зборная Беларусі па гандболе выйграла міжнародны турнір

Мужчынская зборная Беларусі па гандболе лепшая на міжнародным турніры! У гульнях на "Чыжоўка-Арэне" каманда Юрыя Шаўцова атрымала тры перамогі з трох магчымых. У вырашальнай сустрэчы гаспадары пляцоўкі не пакінулі шанцаў прынцыповаму саперніку - зборнай Расіі.

Матч Беларусі і Расіі - цэнтральная сустрэча ў рамках міжнароднага турніру па гандболе. Мала хто сумняваўся, што менавіта гэтыя дзве зборныя будуць вызначаць пераможца. І гаспадары, і госці да вочнага супрацьстаяння атрымалі па дзве перамогі, і колькасць ачкоў была роўнай - па 4.

"Перад гэтым турнірам я даваў шмат інтэрв'ю і гаварыў, што на фінал - гульню Расія - Беларусь - будзе поўная зала. І сёння мы гэта ўбачылі. Гэта гаворыць аб тым, што Беларусь любіць гандбол, што дапамагло камандзе. Пры такой падтрымцы ў яе з'явіліся крылы. Яна гуляла даволі цікава, самааддача была добрая", - падзяліўся ўражаннямі галоўны трэнер мужчынскай зборнай Беларусі па гандболе Юрый Шаўцоў.