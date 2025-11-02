3.70 BYN
У Афганістане адбылося землетрасенне магнітудай 6,3
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Афганістане зафіксавана землетрасенне магнітудай 6,3. Паводле звестак СМІ, загінулі 7 чалавек, больш як 150 пацярпелі. Аднак колькасць ахвяр можа павялічыцца па меры разбору завалаў.
Разбураны дзясяткі будынкаў, некаторыя дашчэнту. Людзі масава выбягаюць са свайго жылля, пацярпелых выцягваюць з-пад абломкаў. Следам за асноўным штуршком адбыліся як мінімум пяць афтэршокаў, самы моцны - 5,2 бала.
Землетрасенне адчувалі таксама жыхары Таджыкістана, Узбекістана і Туркменістана. У жніўні 2025 года ў Афганістане ўжо было землетрасенне магнітудай 6. Яно забрала жыцці больш як 800 чалавек, пацярпелі каля 3 тыс.