У Афганістане адбылося землетрасенне магнітудай 6,3

У Афганістане зафіксавана землетрасенне магнітудай 6,3. Паводле звестак СМІ, загінулі 7 чалавек, больш як 150 пацярпелі. Аднак колькасць ахвяр можа павялічыцца па меры разбору завалаў.

Разбураны дзясяткі будынкаў, некаторыя дашчэнту. Людзі масава выбягаюць са свайго жылля, пацярпелых выцягваюць з-пад абломкаў. Следам за асноўным штуршком адбыліся як мінімум пяць афтэршокаў, самы моцны - 5,2 бала.

Землетрасенне адчувалі таксама жыхары Таджыкістана, Узбекістана і Туркменістана. У жніўні 2025 года ў Афганістане ўжо было землетрасенне магнітудай 6. Яно забрала жыцці больш як 800 чалавек, пацярпелі каля 3 тыс.

