У Беларусі лістапад аб'яўлены месяцам паляўнічага турызму
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі лістапад аб'явілі месяцам паляўнічага турызму. Гэты напрамак спрыяе прыцягненню ў рэгіёны інвестыцый, паколькі такія туры прыцягваюць у краіну замежных паляўнічых, а гэта ўплывае на стварэнне новых рабочых месцаў у сферы абслугоўвання, у егерскай гаспадарцы, гасцінічным бізнесе, стымулюе вытворчасць і продаж прадуктаў харчавання і рамесных вырабаў.
Белавежская пушча ў гэтым месяцы запрашае на нацыянальны фестываль палявання і рыбалоўства, у Ельскам лясгасе пройдзе паляўнічы фестываль "Чорная сцежка", у Налібоцкай пушчы запланаваны фестывалі "Паляванне на фазана" і "Качыная тэрыторыя".
Як адзначаюць эксперты, развіццё турыстычнай галіны і інфрастуктуры дапамагае Беларусі ўмацоўваць імідж гасціннай і адкрытай краіны.