У Беларусі лістапад аб'яўлены месяцам паляўнічага турызму

У Беларусі лістапад аб'явілі месяцам паляўнічага турызму. Гэты напрамак спрыяе прыцягненню ў рэгіёны інвестыцый, паколькі такія туры прыцягваюць у краіну замежных паляўнічых, а гэта ўплывае на стварэнне новых рабочых месцаў у сферы абслугоўвання, у егерскай гаспадарцы, гасцінічным бізнесе, стымулюе вытворчасць і продаж прадуктаў харчавання і рамесных вырабаў.