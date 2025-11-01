Скандынаўская змова - чаму беларускіх і расійскіх лыжнікаў выключылі з Гульняў-2026

Нарвегія ў неафіцыйным заліку краін, якія адказваюць за разбурэнне галоўных прынцыпаў алімпійскага спорту, выйшла на ўпэўненае першае месца. Гэта здарылася ў той момант, калі прадстаўнікі гэтай краіны, а менавіта лыжнага спорту, пралабіравалі свае меркантыльныя інтарэсы.

У выніку да алімпійскага адбору на Гульні-2026 у Італіі не былі дапушчаныя беларусы і расіяне, а гэта лыжныя гонкі, гарналыжны спорт, сноўборд і фрыстайл. Што і хто стаіць за скандынаўскай крывадушнасцю ў спорце - у аўтарскай рубрыцы "Неспартыўныя паводзіны" (гл. відэа).