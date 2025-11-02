3.68 BYN
Функцыю аплаты праезду па карце тэсціруюць у электробусах маршруту № 1
Функцыю аплаты праезду па карце тэсціруюць у электробусах маршруту № 1
Яшчэ адзін плюс да камфорту пры перамяшчэнні ў пасажырскім транспарце Мiнску. На аўтобусным маршруце № 1 цяпер за праезд можна разлічвацца банкаўскімі карткамі. Тэрміналы працуюць у стандартным рэжыме, дастаткова прыкласці аплатную картку да новага дэвайсу.
Такі ж эксперымент па аплаце банкаўскай карткай Мінсктранс правёў ужо на тралейбусным першым маршруце. Больш за 3 тыс. пасажыраў за папярэдні месяц скарысталіся такой магчымасцю.
Аплату праезду карткамі запусцілі з лістапада і ў маршрутных таксі Мінска. Разлічвацца традыцыйна наяўнымі альбо па QR-кодзе ў гарадскім транспарце па-ранейшаму можна.