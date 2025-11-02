3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
3 лістапада пройдзе адкрыццё надмагільнага помніка Змітраку Бядулю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Усходніх могілках Мінска адкрыюць надмагільны помнік Змітраку Бядулю. Дата выбрана не выпадкова - менавіта ў гэты дзень 84 гады таму абарвалася жыццё беларускага пісьменніка, чыё слова стала сімвалам духоўнай стойкасці і любові да роднай зямлі.
Помнік створаны па ініцыятыве Музея гісторыі беларускай літаратуры і пры падтрымцы соцень неабыякавых беларусаў, якія ўдзельнічалі ў дабрачынным зборы сродкаў.
Аўтары манумента - скульптар Сяргей Гумілеўскі і архітэктар Віктар Карака - імкнуліся перадаць павагу да чалавека, чые творы назаўжды ўвайшлі ў залаты фонд нацыянальнай культуры.
Пачатак цырымоніі а 12-й гадзіне. Ушанаваць памяць пісьменніка прыйдуць літаратары, дзеячы культуры і нашчадкі Змітрака Бядулі.