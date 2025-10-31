3.70 BYN
У Жыткавічах мадэрнізуюць аддзяленне інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі ЦРБ
Аказанне неадкладнай медыцынскай дапамогі насельніцтву хутка выйдзе на больш высокі ўзровень у Жыткавіцкім раёне. Гэта стане магчымым пасля завяршэння мадэрнізацыі аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі Цэнтральнай раённай бальніцы.
Падрадная арганізацыя пачала апгрэйд у чатырохпавярховым лячэбным корпусе. Паводле праекта, на другім паверсе стацыянара свабодна размесціцца высокатэхналагічнае абсталяванне. Камфортней стане пацыентам і медперсаналу. Абнаўленне матэрыяльна-тэхнічнай базы Жыткавіцкай ЦРБ адкрывае шырокія перспектывы для развіцця аховы здароўя Палесся.
Людміла Катлярчук, галоўны ўрач Жыткавіцкай цэнтральнай раённай бальніцы:
"Рэанімацыя са старых плошчаў перамесціцца ў новае месца, дзе будуць выкананы ўсе санітарныя нормы і правілы, каб лячыць пацыентаў. Колькасць ложкаў не памяншалася, іх размясцілі на іншых плошчах, таму ўсе паслугі мы аказваем".
Завяршыць рамонт плануецца не пазней за май 2026 года. Адкрыццё аддзялення інтэнсіўнай тэрапіі і рэанімацыі - праз год.