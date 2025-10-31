На фестывальным кінаконкурсе "Лiстападзiк" членамі журы з'яўляюцца дзеці

У сталіцы праходзіць XXXI Мінскі міжнародны кінафестываль. Кінатэатр "Піянер" - шырокафарматны кінатэатр з прасторнымі заламі, і на яго базе праходзяць адразу два конкурсы. Гэта і дзіцячы "Лістападзік", і нацыянальны конкурс.



У зале дэманструюць новы блок нацыянальных прэм'ер, у ліку якіх толькі беларускія дакументальныя стужкі "Жыццё маё - "Харошкі" Валянціна Гаявая, а таксама кароткаметражныя працы "Гісторыя пра творчасць, мастацтва і сапраўднае сяброўства" і "80 крокаў да перамогі".