3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Лукашэнка павіншаваў работнікаў культуры з прафесійным святам
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў культуры з прафесійным святам. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Высокая духоўнасць у спалучэнні са спрадвечнай народнай мудрасцю - унікальная рыса айчыннай культуры", - звярнуў увагу беларускі лідар.
Прэзідэнт падкрэсліў, што традыцыі і каштоўнасці сваіх продкаў беларусы беражліва захавалі ў сэрцах і стваральнай самаадданай працай працягваюць узбагачаць нацыянальнае мастацтва, якое стала неад'емнай часткай сусветнай спадчыны.
Цяпер у сферы культуры працуюць тысячы выдатных спецыялістаў, энтузіястаў сваёй справы, канстатаваў кіраўнік дзяржавы. Дзякуючы іх плённай нястомнай дзейнасці і імкненню да пашырэння творчых гарызонтаў Беларусь ведаюць далёка за яе межамі.
"Упэўнены, што і надалей сваім талентам, вопытам і захопленасцю вы будзеце ўносіць значны ўклад у развіццё Беларусі, выхоўваць у падрастаючага пакалення любоў да родных вытокаў і патрыятызм, умацоўваць суверэнную беларускую дзяржаву", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт пажадаў работнікам культуры здароўя, новых прафесійных перамог, бясконцага натхнення і дабрабыту.