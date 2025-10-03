Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў і гасцей "Дажынак-2025" Магілёўскай вобласці

"У гэты дзень мы ўшаноўваем лепшых аграрыяў нашага самага ўсходняга рэгіёна, якія чарговы раз пацвердзілі свой высокі прафесіяналізм, даказалі любоў і адданасць роднай зямлі, - гаворыцца ў віншаванні. - Дзякуючы дакладнай арганізацыі работы і адказнаму стаўленню да ўсіх тэхналагічных працэсаў вяскоўцы Магілёўскай вобласці пераадолелі знакавы рубеж у мільён тон збожжавых і зернебабовых культур, кукурузы, рапсу. Гэта дало магчымасць унесці значны ўклад у агульнарэспубліканскі каравай, а значыць, і ў харчовую бяспеку краіны".