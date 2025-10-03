3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў і гасцей "Дажынак-2025" Магілёўскай вобласці
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў віншаванні ўдзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у Крычаве. Аб гэтым інфармуе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"У гэты дзень мы ўшаноўваем лепшых аграрыяў нашага самага ўсходняга рэгіёна, якія чарговы раз пацвердзілі свой высокі прафесіяналізм, даказалі любоў і адданасць роднай зямлі, - гаворыцца ў віншаванні. - Дзякуючы дакладнай арганізацыі работы і адказнаму стаўленню да ўсіх тэхналагічных працэсаў вяскоўцы Магілёўскай вобласці пераадолелі знакавы рубеж у мільён тон збожжавых і зернебабовых культур, кукурузы, рапсу. Гэта дало магчымасць унесці значны ўклад у агульнарэспубліканскі каравай, а значыць, і ў харчовую бяспеку краіны".
Прэзідэнт адзначыў, што нягледзячы на асобыя прыродна-кліматычныя фактары, Прыдняпроўе можа ганарыцца атрыманымі ў бягучым годзе вынікамі і прагназаваць іх павышэнне ў бліжэйшай будучыні. "Вы чарговы раз даказалі, што ўмееце працаваць па-гаспадарску, з высокай самааддачай і дакладным разуменнем задач", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы перакананы, што ніякія цяжкасці не перашкодзяць камандзе Магілёўскай вобласці дасягаць намечаных мэт.
Аляксандр Лукашэнка пажадаў усім выдатнага святочнага настрою, моцнага здароўя, шчасця і новых працоўных перамог у імя роднай Беларусі: "Няхай нябесная канцылярыя заўсёды спрыяе працаўнікам вёскі".