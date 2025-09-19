3.64 BYN
Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў і гасцей фестывалю-кірмашу "Дажынкi-2025" у Ваўкавыску
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка накіраваў віншаванне ўдзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкi-2025" у Ваўкавыску. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА.
Ад усёй душы віншую вас з паспяховым завяршэннем асноўнага этапу ўборачнай кампаніі 2025 года. Мірная сялянская праца з'яўляецца важнейшым складнікам фундаменту харчовай бяспекі Беларусі", - гаворыцца ў віншаванні.
Хлебаробы Прынёманскага краю, аб'яднаныя адказнасцю і мэтанакіраванасцю, зноў даказалі, што для прафесіяналаў, якія шчыра любяць сваю справу, любы выклік ператвараецца ў новую магчымасць, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў вельмі няпросты па ўмовах надвор'я год хлебаробы Гродзенскай вобласці вырасцілі і сабралі звыш 1 мільёна 700 тысяч тон збожжавых і зернебабовых культур з рапсам, што з'яўляецца другім вынікам у рэспубліцы. "Атрымана самая высокая ў краіне ўраджайнасць збожжа - больш за 50 цэнтнераў з гектара, а па асобных гаспадарках - больш за 90. Гэта стала магчымым за кошт высокай культуры земляробства, заснаванай на спрадвечных традыцыях, гаспадарскім стаўленні да роднай зямлі, перспектыўных навуковых распрацоўках", - лічыць ён.
Прэзідэнт падзякаваў усім, хто змагаўся з наступствамі непагоды і арганізаваў найлепшы догляд раслін, хто ў дні ўборкі суткамі працаваў на палях і элеватарах Гродзеншчыны.
Беларускі лідар перакананы, што аграрыі рэгіёна і ў далейшым будуць эфектыўна выконваць маштабныя задачы, якія стаяць перад аграпрамысловым сектарам краіны.
"Жадаю вам далейшых поспехаў у працы, шырокіх гарызонтаў развіцця і невычэрпных сіл для дасягнення самых амбіцыйных мэт. Міру, дабра, аптымізму і працвітання вам і нашай любімай Беларусі", - пажадаў кіраўнік дзяржавы.
Віншаванне Прэзідэнта Беларусі ўдзельнікам і гасцям "Дажынак-2025" у Ваўкавыску
Удзельнікам і гасцям абласнога фестывалю-кірмашу "Дажынкі-2025" у г. Ваўкавыску
Паважаныя хлебаробы Гродзеншчыны!
Ад усёй душы віншую вас з паспяховым завяршэннем асноўнага этапу ўборачнай кампаніі 2025 года.
Мірная сялянская праца з'яўляецца важнейшым складнікам фундаменту харчовай бяспекі Беларусі.
Хлебаробы Прынёманскага краю, аб'яднаныя адказнасцю і мэтанакіраванасцю, зноў даказалі, што для прафесіяналаў, якія шчыра любяць сваю справу, любы выклік ператвараецца ў новую магчымасць.
У вельмі няпросты па ўмовах надвор'я год вы вырасцілі і сабралі звыш 1 мільёна 700 тысяч тон збожжавых і зернебабовых культур з рапсам. Гэта другі вынік у рэспубліцы. Атрымана самая высокая ў краіне ўраджайнасць збожжа - больш за 50 цэнтнераў з гектара, а па асобных гаспадарках - больш за 90. Гэта стала магчымым за кошт высокай культуры земляробства, заснаванай на спрадвечных традыцыях, гаспадарскім стаўленні да роднай зямлі, перспектыўных навуковых распрацоўках
Дзякуй усім, хто змагаўся з наступствамі непагоды і арганізаваў найлепшы догляд раслін, хто ў дні ўборкі суткамі працаваў на палях і элеватарах Гродзеншчыны.
Перакананы, што і ў далейшым вы будзеце эфектыўна выконваць маштабныя задачы, якія стаяць перад аграпрамысловым сектарам краіны.
Жадаю вам далейшых поспехаў у працы, шырокіх гарызонтаў развіцця і невычэрпных сіл для дасягнення самых амбіцыйных мэт.
Міру, дабра, аптымізму і працвітання вам і нашай любімай Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка
20 верасня 2025 года.