Лукашэнка павіншаваў удзельнікаў і гасцей фестывалю-кірмашу "Дажынкi-2025" у Ваўкавыску

"Жадаю вам далейшых поспехаў у працы, шырокіх гарызонтаў развіцця і невычэрпных сіл для дасягнення самых амбіцыйных мэт. Міру, дабра, аптымізму і працвітання вам і нашай любімай Беларусі", - пажадаў кіраўнік дзяржавы.