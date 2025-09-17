Лукашэнка пра Жыровіцкі манастыр: Мы для праваслаўных павінны тут зрабіць ідэальнае месца

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка падчас камандзіроўкі ў Жыровічы (там знаходзіцца адзін з буйных праваслаўных цэнтраў - Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр) звярнуў увагу адказных асоб на наяўнасць недахопаў у пытаннях добраўпарадкавання і навядзення парадку, што даручалася раней, паведаміла БЕЛТА.

Падчас чарговага візіту ў Жыровіцкі манастыр у чэрвені 2021 года Прэзідэнт даручыў за чатыры гады завяршыць добраўпарадкаванне не толькі манастыра і яго тэрыторыі, але і самога аграгарадка. "Жыровічы ў нас аграгарадок. І частка гэтага аграгарадка - манастыр і храм. Трэба прывесці ў ідэальны стан. Гэта павінна быць жамчужына. Я вам абяцаю, што грошы мы поўнасцю пад патрэбнасці выдзелім. Але па-гаспадарску", - сказаў Аляксандр Лукашэнка.