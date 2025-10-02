Лукашэнка прапанаваў Германіі здымаць памежныя і іншыя бар'еры і аднаўляць адносіны

Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што аб'яднанне гэтай краіны ў 1990 годзе стала адной з найбольш значных падзей у гісторыі сучаснай Еўропы.

"Нягледзячы на трагічныя наступствы Другой сусветнай вайны, беларусы і немцы сумеснымі намаганнямі здолелі знайсці шляхі да прымірэння і супрацоўніцтва, - гаворыцца ў віншаванні. - Той вопыт запатрабаваны і сёння, а яго вынікі варта захоўваць і ўмацоўваць. Неабходна мудра рабіць крокі насустрач адзін аднаму".