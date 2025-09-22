3.63 BYN
3.04 BYN
3.58 BYN
Лукашэнка ў размове з Турчыным распавёў аб недахопах урада і як трэба выпраўляць сітуацыю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Эканамічная сітуацыя ў краіне, вынікі і складанасці ў працы ўрада. Прэзідэнт 23 верасня прыняў з дакладам прэм'ер-міністра.
Галоўная тэма - вынікі працы эканомікі за 8 месяцаў і стан асобных галін. Ключавыя - прамысловасць, сельская гаспадарка, дрэваапрацоўка, а таксама экспарт. Прэзідэнт пачне са складаных пытанняў, дзе сітуацыя прасядае. Не моцна, але ўсё ж. Задача прэм'ер-міністру - звярнуць на гэта ўвагу (падрабязнасці ў відэа).