Лукашэнка: Развіццё фармацэўтыкі і мікрабіялогіі - значны фактар захавання здароўя нацыі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці з прафесійным святам. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.
"Устойлівае развіццё фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці - значны фактар захавання здароўя нацыі - адзін з ключавых складальнікаў незалежнасці і бяспекі краіны", - гаворыцца ў віншаванні.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што дзякуючы карпатлівай штодзённай працы зладжанага калектыву, які мае сур'ёзныя навуковыя веды і практычны вопыт, ствараюцца эфектыўныя і даступныя лекавыя сродкі, якім давяраюць не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.
"Перакананы, што і ў далейшым вашы вернасць прафесіі, адказнасць і мэтанакіраванасць будуць садзейнічаць выніковай рабоце галіны і выкананню ўсіх пастаўленых задач", - падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт пажадаў работнікам фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці здароўя, міру, дабрабыту і поспехаў у нялёгкай працы на карысць роднай Беларусі.
Работнікам фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці
Дарагія сябры!
Віншую вас з прафесійным святам.
Устойлівае развіццё фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці - значны фактар захавання здароўя нацыі - адзін з ключавых складальнікаў незалежнасці і бяспекі краіны.
Дзякуючы карпатлівай штодзённай працы зладжанага калектыву, які мае сур'ёзныя навуковыя веды і практычны вопыт, ствараюцца эфектыўныя і даступныя лекавыя сродкі, якім давяраюць не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі.
Перакананы, што і ў далейшым вашы вернасць прафесіі, адказнасць і мэтанакіраванасць будуць садзейнічаць выніковай рабоце галіны і выкананню ўсіх пастаўленых задач.
Жадаю вам здароўя, міру, дабрабыту і поспехаў у вашай нялёгкай працы на карысць роднай Беларусі.