Лукашэнка: Развіццё фармацэўтыкі і мікрабіялогіі - значны фактар захавання здароўя нацыі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў работнікаў фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці з прафесійным святам. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на прэс-службу беларускага лідара.

Віншаванне Прэзідэнта работнікам фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці

Работнікам фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці

Дарагія сябры!

Віншую вас з прафесійным святам.

Устойлівае развіццё фармацэўтычнай і мікрабіялагічнай прамысловасці - значны фактар захавання здароўя нацыі - адзін з ключавых складальнікаў незалежнасці і бяспекі краіны.

Дзякуючы карпатлівай штодзённай працы зладжанага калектыву, які мае сур'ёзныя навуковыя веды і практычны вопыт, ствараюцца эфектыўныя і даступныя лекавыя сродкі, якім давяраюць не толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі.

Перакананы, што і ў далейшым вашы вернасць прафесіі, адказнасць і мэтанакіраванасць будуць садзейнічаць выніковай рабоце галіны і выкананню ўсіх пастаўленых задач.

Жадаю вам здароўя, міру, дабрабыту і поспехаў у вашай нялёгкай працы на карысць роднай Беларусі.

