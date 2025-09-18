3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Лукашэнка: Трэба дапамагаць усім, каб захаваць мір і спакой у плане рэлігіі на беларускай зямлі
Жыровічы - цэнтр беларускага праваслаўя і сапраўдная жамчужына Беларусі. Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка наведаў святыню 19 верасня.
Зараджэнне храмавага комплексу звязана са з'яўленнем цудатворнага Жыровіцкага абраза Маці Божай. У 2025 годзе праваслаўныя вернікі святкуюць яго 555-годдзе.
Па даручэнні кіраўніка дзяржавы на працягу многіх гадоў ішла маштабная рэстаўрацыя Жыровіцкага манастыра. Выкананы рамонтна-рэстаўрацыйныя работы, падчас якіх выяўлены жывапіс XVII-XIX ст., але да глянцу яшчэ далёка. Прэзідэнт ставіць дэдлайн - вясной усе работы па добраўпарадкаванні вакол і на тэрыторыі трэба завяршыць. Кіраўніцтва вобласці хацела дапамагчы дзяржінвестпраграмай, але Аляксандр Лукашэнка робіць акцэнт на беражлівым выдаткоўванні сродкаў.
У Беларусі жывуць прадстаўнікі розных канфесій, усім трэба падставіць плячо. Таму там, дзе гэта магчыма, царкве трэба сваімі сіламі наводзіць парадак (падрабязнасці ў відэа).