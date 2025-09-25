3.64 BYN
Лукашэнка выказаў жаданне пагаварыць з Зяленскім
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка расказаў пра сваё жаданне пагаварыць з Уладзімірам Зяленскім. Аб гэтым ён заявіў журналістам у Крамлі пасля завяршэння сустрэчы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, паведамляе БЕЛТА.
"Каб не страціць усю Украіну, Уладзімір Аляксандравіч (Зяленскі. - Заўв. БЕЛТА) павінен не проста размаўляць, а пагадзіцца на выгадныя для яго ўмовы (па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне. - Заўв. БЕЛТА). Якія, зрэшты, адобраны былі амерыканцамі. Яны ўзялі паўзу, каб падумаць. Расіяне пагадзіліся. Таму я хацеў бы (пакуль ён там сустрэнецца з Прэзідэнтам Пуціным - ён хоча гэтага, па ўсіх каналах звяртаецца і публічна ўжо) з ім проста пагаварыць", - сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.
"І, магчыма, якраз гэта той момант, калі гэта прагучыць у Расіі, ад вас: у мяне ёсць што яму сказаць", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
"Думаю, настаў той час, калі мы павінны ўступіць у кансультацыі. У пачатку СВА гаварыў: нам, кіраўнікам трох славянскіх дзяржаў, трэба сесці і дамовіцца. Дамовіцца наконт заканчэння гэтай незразумелай вайны. Трэба дамовіцца. Не дамовімся - будзе дрэнна ўсім", - дадаў беларускі лідар.