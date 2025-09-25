Лукашэнка выказаў жаданне пагаварыць з Зяленскім

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2695a80-e0b8-4c7e-a2ed-8802ae966e71/conversions/9102d599-a2d8-403f-9b3e-6ba00631465f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2695a80-e0b8-4c7e-a2ed-8802ae966e71/conversions/9102d599-a2d8-403f-9b3e-6ba00631465f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2695a80-e0b8-4c7e-a2ed-8802ae966e71/conversions/9102d599-a2d8-403f-9b3e-6ba00631465f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2695a80-e0b8-4c7e-a2ed-8802ae966e71/conversions/9102d599-a2d8-403f-9b3e-6ba00631465f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка расказаў пра сваё жаданне пагаварыць з Уладзімірам Зяленскім. Аб гэтым ён заявіў журналістам у Крамлі пасля завяршэння сустрэчы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, паведамляе БЕЛТА.

"Каб не страціць усю Украіну, Уладзімір Аляксандравіч (Зяленскі. - Заўв. БЕЛТА) павінен не проста размаўляць, а пагадзіцца на выгадныя для яго ўмовы (па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне. - Заўв. БЕЛТА). Якія, зрэшты, адобраны былі амерыканцамі. Яны ўзялі паўзу, каб падумаць. Расіяне пагадзіліся. Таму я хацеў бы (пакуль ён там сустрэнецца з Прэзідэнтам Пуціным - ён хоча гэтага, па ўсіх каналах звяртаецца і публічна ўжо) з ім проста пагаварыць", - сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.

"І, магчыма, якраз гэта той момант, калі гэта прагучыць у Расіі, ад вас: у мяне ёсць што яму сказаць", - падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.