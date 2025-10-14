3.71 BYN
Лукашэнка заслухаў даклады прэм'ер-міністра і дзяржсакратара Савета бяспекі
Што адбываецца ў айчыннай прамысловасці і як прайшла раптоўная праверка Узброеных Сіл Беларусі. Прэзідэнт заслухаў падрабязныя даклады прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына і Дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча.
Даклад прэм'ер-міністра ўключаў актуальныя пытанні ўнутранага парадку дня і ўзаемадзеяння з ключавымі партнёрамі Беларусі на знешнеэканамічным трэку.
Таксама даложана аб выніках сустрэчы Аляксандра Турчына з міністрам прамысловасці і гандлю Расіі Антонам Аліханавым (яна адбылася ў першай палове дня). Асобнай і адной з галоўных тэм даклада стала праца прамысловага сектара Беларусі ў цэлым. У прыватнасці, зніжэнне аб'ёмаў вытворчасці (па аб'ектыўных і суб'ектыўных прычынах) і экспарту ў студзені-жніўні гэтага года, аб чым гавораць даныя статыстыкі. Прэзідэнт запатрабаваў ад прэм'ер-міністра сур'ёзна заняцца галіной, звярнуць увагу на дадзены кірунак.
Па выніках кадравага дня, што прайшоў у панядзелак, 13 кастрычніка, у кіраўніка дзяржавы, таксама прадметна абмеркавалі задачы, якія стаяць перад беларускай лёгкай прамысловасцю і канкрэтнымі прадпрыемствамі, на якіх абнавілася кіраўніцтва.
Галоўнай тэмай даклада Дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча стала раптоўная праверка Узброеных Сіл Беларусі, якая праводзіцца па рашэнні Прэзідэнта. Размова ішла аб асаблівасцях другога этапу праверкі і першых выніках у цэлым. Таксама закранулі кірункі, на якія Прэзідэнт і раней патрабаваў звярнуць асаблівую ўвагу: прымяненне беспілотнікаў і сродкаў радыёэлектроннай барацьбы; вопыт спецыяльнай ваеннай аперацыі ва Украіне, які неабходна ўлічваць пры падрыхтоўцы айчынных Узброеных Сіл.