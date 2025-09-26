3.64 BYN
Лукашэнка заявіў аб неабходнасці жалезнай дысцыпліны для развіцця эканомікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, наведваючы падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці ЗАТ "ААБ-Агра Гарадзец", падкрэсліў важнасць працы і дысцыпліны для развіцця эканомікі, паведамляе БЕЛТА.
"Лепш працаваць на зямлі, чым ваяваць, - заявіў кіраўнік дзяржавы. - Таму давайце працаваць, каб была эканоміка. І жалезная павінна быць дысцыпліна. Сістэму трэба стварыць такую, дзе ўсе павінны быць дысцыплінаванымі: сказаў гэта - трэба зрабіць. Не трэба нічога больш. Толькі вось гэта зрабіць".