3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Лукашэнка ў Жыровічах: Усё павінна быць зроблена ідэальна, вясной будзе выніковы экзамен
Манастыр у Жыровічах - жамчужына праваслаўя, усё там павінна быць зроблена ідэальна, вясной будзе экзамен. Пра гэта заявіў Прэзідэнт, наведваючы адну з галоўных святынь краіны.
На працягу многіх гадоў тут па даручэнні кіраўніка дзяржавы ішла маштабная рэстаўрацыя. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што рэканструкцыя манастыра мае свае асаблівасці.
Прэзідэнт арыентуе на дапамогу дзяржавы ў развіцці рэлігійных цэнтраў розных канфесій, каб захаваць мір і спакой на беларускай зямлі.
Лукашэнка: Захаваць мір і спакой на беларускай зямлі - галоўная задача
Таксама пасля прылёту яшчэ адна, больш зямная тэма ў фокусе Першага - пасяўныя работы на палях. Аляксандр Лукашэнка паставіў дакладную задачу для губернатара Гродзенскай вобласці - да 1 кастрычніка ўсё павінна быць пасеяна.
Даручэнне: да 1 кастрычніка ўсё павінна быць пасеяна (падрабязнасці ў відэа).