Пасля камандзіроўкі ў Расію Аляксандр Лукашэнка прыехаў у Шклоўскі раён

У свой час Аляксандр Лукашэнка там быў кіраўніком, тады будучаму Прэзідэнту атрымалася істотна падняць узровень гаспадаркі. А што зараз?! Прэзідэнт убачыў бязладзіцу, факты безгаспадарчасці, ёсць пытанні адносна стратэгіі развіцця. Як сказаў сам кіраўнік дзяржавы, гэта горшае сельгаспрадпрыемства, якое ён бачыў за два гады. Прэзідэнт праехаў па незапланаваным маршруце, вёсках Шклоўскага раёна, пабываў на ферме ў вёсцы Путнікі, у палях, шчыра пагутарыў з людзьмі і ў фінале гэтай насычанай камандзіроўкі заехаў на камбікормавы завод. Гэты пункт стаў самым пазітыўным - сапраўды прыклад таго, як трэба працаваць (падрабязнасці ў відэа).