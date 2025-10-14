Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прамысловасць і раптоўная праверка УС Беларусі - Прэзідэнт заслухаў даклады Турчына і Вальфовіча

Што адбываецца ў айчыннай прамысловасці і як раптоўная праверка Узброеных Сіл Беларусі выйшла на фінішную прамую. Прэзідэнт заслухаў падрабязныя даклады прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына і Дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча.

Даклад прэм'ер-міністра ўключаў актуальныя пытанні ўнутранага парадку дня і ўзаемадзеяння з ключавымі партнёрамі Беларусі на знешнеэканамічным трэку.

Разделы:

Прэзідэнт