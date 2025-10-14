3.71 BYN
Прамысловасць і раптоўная праверка УС Беларусі - Прэзідэнт заслухаў даклады Турчына і Вальфовіча
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Што адбываецца ў айчыннай прамысловасці і як раптоўная праверка Узброеных Сіл Беларусі выйшла на фінішную прамую. Прэзідэнт заслухаў падрабязныя даклады прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына і Дзяржсакратара Савета бяспекі Аляксандра Вальфовіча.
Даклад прэм'ер-міністра ўключаў актуальныя пытанні ўнутранага парадку дня і ўзаемадзеяння з ключавымі партнёрамі Беларусі на знешнеэканамічным трэку.