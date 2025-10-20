3.68 BYN
Прэзідэнт Беларусі ўнёс у парламент законапраект па пытаннях нарматворчай дзейнасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі ўнёс законапраект у парламент, рэалізаваўшы сваё канстытуцыйнае паўнамоцтва суб'екта права заканадаўчай ініцыятывы.
Дакумент з'явіўся ў выніку маштабнай працы па рэвізіі заканадаўства "Аб змяненні законаў па пытаннях нарматворчай дзейнасці". Праца над дакументам вялася практычна год.
Непасрэдная распрацоўка здзяйснялася Нацыянальным цэнтрам прававой інфармацыі пры ўдзеле Адміністрацыі Прэзідэнта, Савета Міністраў, дзвюх палат парламента, Вярхоўнага суда і Генпракуратуры, а таксама іншых органаў. Скарыстаны прапановы, якія паступілі ад 66 ведамстваў, замежны вопыт і навуковыя напрацоўкі (больш падрабязна - глядзіце відэа).