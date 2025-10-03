3.69 BYN
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі ў панядзелак, 6 кастрычніка, правядзе перамовы з Султанам Амана. Хайсам бен Тарэк Аль Саід ажыццявіць афіцыйны візіт у Беларусь. Лідары краін разгледзяць ход рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у снежні 2024 года падчас візіту Прэзідэнта Беларусі ў Аман. Абмяркуюць перспектыўныя кірункі і шляхі паглыблення супрацоўніцтва ў розных сферах. Галоўны акцэнт - на гандлёва-эканамічным узаемадзеянні. Па выніках перамоў бакі плануюць падпісаць шэраг міжнародных дакументаў.