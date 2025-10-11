3.69 BYN
Прэзідэнт Беларусі павіншаваў з днём нараджэння Старшыню Калегіі ЕЭК
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў віншаванні Старшыні Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі Бакытжану Сагінтаеву з днём нараджэння. Аб гэтым піша БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу кіраўніка дзяржавы.
"Вашы шматгадовы вопыт дзяржаўнай службы і асабісты ўдзел у станаўленні Еўразійскага эканамічнага саюза годныя высокай ацэнкі і прызнання, - гаворыцца ў віншаванні. - Перакананы, што пад Вашым чуткім кіраўніцтвам работа асноўнага інтэграцыйнага штаба ЕАЭС - Калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі - будзе і надалей накіравана на ўмацаванне партнёрства і пабудову трывалых эканамічных сувязяў паміж дзяржавамі - членамі саюза на прынцыпах салідарнасці і ўзаемнага даверу".
Аляксандр Лукашэнка пажадаў Бакытжану Сагінтаеву добрага здароўя, поспехаў і новых здзяйсненняў на краысць развіцця ЕАЭС.