Прэзідэнт Беларусі правядзе перамовы з Султанам Амана
6 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі правядзе перамовы з Султанам Амана. Хайсам бэн Тарэк Аль Саід зробіць афіцыйны візіт у нашу краіну.
Лідары разгледзяць ход рэалізацыі дамоўленасцяў, дасягнутых у снежні 2024 года падчас візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Маскат. Абмяркуюць перспектыўныя кірункі і шляхі паглыблення супрацоўніцтва ў розных сферах. Галоўны акцэнт - гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне. Па выніках перамоў плануецца падпісаць шэраг дакументаў.
Беларусь гатова дзяліцца сваім вопытам
Беларусь усё актыўней працуе на Блізкім Усходзе, і Аман у гэтым спісе партнёраў выглядае асабліва перспектыўна. Дыпламатычныя адносіны краіны ўстаноўлены 33 гады назад, а першы дзяржаўны візіт беларускага лідара ў Маскат адбыўся ў 2007-м.
Беларусь гатова не толькі да экспарту сваёй прадукцыі, але і да стварэння прадпрыемстваў на тэрыторыі Аравійскага паўвострава. У прыярытэце нашага ўзаемавыгаднага сяброўства таксама лагістыка і народная дыпламатыя.
Машынабудаванне, хімічная галіна, прадукты харчавання, лёгкая прамысловасць - вось пералік кірункаў, якія можа прапанаваць наша краіна.
Аман у сваю чаргу зацікаўлены ў рээкспарце беларускіх тавараў - фармацэўтычнай і харчовай прадукцыі. Бо на тэрыторыі краіны толькі 1 % земляў прыдатны для сельскай гаспадаркі. Асаблівая цікавасць да нашай тэхнікі. У прыватнасці гэта дарожна-будаўнічыя машыны і сельгастэхніка.
Расце экспарт беларускай малочнай прадукцыі на аманскі рынак. За 2024 год - у 3,6 раза. А на палях Міжнароднай гандлёвай выставы для сельскай гаспадаркі, харчавання і рыбалоўства летась Лідскі малочна-кансервавы камбінат падпісаў пагадненне на пастаўку сухіх малочных прадуктаў у Аман і суседнія дзяржавы на 10 млн долараў.
Адзначым і развіццё гандлёва-эканамічнай сферы. Тавараабарот у 2024 годзе дадаў 50 % і склаў больш за 5 млн долараў.
У турыстычнай сферы краіны дамовіліся аб бязвізавым рэжыме на 14 дзён і запусцілі прамыя авіязносіны паміж Мінскам і Салалай у лютым.