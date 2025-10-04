6 кастрычніка Прэзідэнт Беларусі правядзе перамовы з Султанам Амана. Хайсам бэн Тарэк Аль Саід зробіць афіцыйны візіт у нашу краіну.

Лідары разгледзяць ход рэалізацыі дамоўленасцяў, дасягнутых у снежні 2024 года падчас візіту кіраўніка беларускай дзяржавы ў Маскат. Абмяркуюць перспектыўныя кірункі і шляхі паглыблення супрацоўніцтва ў розных сферах. Галоўны акцэнт - гандлёва-эканамічнае ўзаемадзеянне. Па выніках перамоў плануецца падпісаць шэраг дакументаў.

Беларусь усё актыўней працуе на Блізкім Усходзе, і Аман у гэтым спісе партнёраў выглядае асабліва перспектыўна. Дыпламатычныя адносіны краіны ўстаноўлены 33 гады назад, а першы дзяржаўны візіт беларускага лідара ў Маскат адбыўся ў 2007-м.

Беларусь гатова не толькі да экспарту сваёй прадукцыі, але і да стварэння прадпрыемстваў на тэрыторыі Аравійскага паўвострава. У прыярытэце нашага ўзаемавыгаднага сяброўства таксама лагістыка і народная дыпламатыя.

Аман у сваю чаргу зацікаўлены ў рээкспарце беларускіх тавараў - фармацэўтычнай і харчовай прадукцыі. Бо на тэрыторыі краіны толькі 1 % земляў прыдатны для сельскай гаспадаркі. Асаблівая цікавасць да нашай тэхнікі. У прыватнасці гэта дарожна-будаўнічыя машыны і сельгастэхніка.