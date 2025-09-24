Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Расію

У другой палове дня 25 верасня ў Маскве кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у Глабальным атамным форуме, які праходзіць пад дэвізам "Ад новага тэхналагічнага ўкладу - да новага светапогляду". Гэта цэнтральная падзея "Сусветнага атамнага тыдня", якая праводзіцца ўпершыню і прымеркавана да 80-годдзя атамнай прамысловасці Расіі.

У якасці пляцоўкі для правядзення форуму выбрана знакавае месца - музей "АТАМ" на ВДНГ. Тут размешчана буйнейшая і самая сучасная ў Расіі экспазіцыя, якая расказвае пра гісторыю асваення атамнай энергіі ад пачатку савецкага атамнага праекта і да нашых дзён.

Адразу па суседстве на ВДНГ размешчаны павільён "Беларусь", дзе працуюць гандлёвыя і выставачныя пляцоўкі. Раней Аляксандр Лукашэнка даваў даручэнні па арганізацыі эфектыўнай работы на гэтай пляцоўцы. Таму не выключана, што, карыстаючыся выпадкам, ён азнаёміцца ​​са станам спраў непасрэдна на месцы. "Мне важна, каб гэта было прыбытковае мерапрыемства. Але яшчэ важней, каб там дасягненні краіны былі прадстаўлены. І самыя высокія дасягненні, прадукты харчавання гэта, адзенне, тэхніка ці яшчэ што-небудзь, прадаваліся праз ВДНГ, праз наш павільён. Гэта ў сэрцы вялізнай Расіі. Магазін, можна сказаць", - сказаў ён на нарадзе ў чэрвені 2009 года.