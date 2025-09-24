Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прэзідэнт Беларусі прыбыў з рабочым візітам у Расію

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыбыў з рабочым візітам у Расію, паведамляе БЕЛТА.

У другой палове дня 25 верасня ў Маскве кіраўнік дзяржавы прыме ўдзел у Глабальным атамным форуме, які праходзіць пад дэвізам "Ад новага тэхналагічнага ўкладу - да новага светапогляду". Гэта цэнтральная падзея "Сусветнага атамнага тыдня", якая праводзіцца ўпершыню і прымеркавана да 80-годдзя атамнай прамысловасці Расіі.

У якасці пляцоўкі для правядзення форуму выбрана знакавае месца - музей "АТАМ" на ВДНГ. Тут размешчана буйнейшая і самая сучасная ў Расіі экспазіцыя, якая расказвае пра гісторыю асваення атамнай энергіі ад пачатку савецкага атамнага праекта і да нашых дзён.

Адразу па суседстве на ВДНГ размешчаны павільён "Беларусь", дзе працуюць гандлёвыя і выставачныя пляцоўкі. Раней Аляксандр Лукашэнка даваў даручэнні па арганізацыі эфектыўнай работы на гэтай пляцоўцы. Таму не выключана, што, карыстаючыся выпадкам, ён азнаёміцца ​​са станам спраў непасрэдна на месцы. "Мне важна, каб гэта было прыбытковае мерапрыемства. Але яшчэ важней, каб там дасягненні краіны былі прадстаўлены. І самыя высокія дасягненні, прадукты харчавання гэта, адзенне, тэхніка ці яшчэ што-небудзь, прадаваліся праз ВДНГ, праз наш павільён. Гэта ў сэрцы вялізнай Расіі. Магазін, можна сказаць", - сказаў ён на нарадзе ў чэрвені 2009 года.

Мерапрыемствы атамнага форуму наведаюць прадстаўнікі больш як 100 дзяржаў, уключаючы краіны СНД, Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. Выстаўка і дзелавая праграма форуму збяруць вядомых атамшчыкаў, вучоных, прадстаўнікоў дзяржорганаў, міжнародных арганізацый, буйных кампаній. Удзел у "Сусветным атамным тыдні" прымаюць таксама беларускія прадпрыемствы і арганізацыі. На калектыўным стэндзе Беларусі на выстаўцы форуму прэзентаваны інавацыйныя праекты ў сферы атамнай энергетыкі, прамысловасці, навукі, адукацыі, ядзернай медыцыны. Цэнтральнае месца ў экспазіцыі займае праект па будаўніцтве і ўвядзенні ў эксплуатацыю Беларускай атамнай электрастанцыі.

Чакаюць у Маскве і шэраг высокіх гасцей. Акрамя прэзідэнтаў Расіі і Беларусі, таксама плануецца ўдзел лідара М'янмы, прэм'ер-міністраў Арменіі і Эфіопіі, кіраўніка МАГАТЭ, высокапастаўленых прадстаўнікоў Ірана, Узбекістана, Егіпта, рэспублікі Нігер і шэрага спецыялізаваных арганізацый. Таму вельмі верагодна, што на палях форуму ў Аляксандра Лукашэнкі адбудзецца шэраг міжнародных кантактаў. Чакаецца і яго выступленне на мерапрыемстве.

У ходзе двухдзённага візіту запланавана двухбаковая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кіраўнікі дзяржаў звераць гадзіннікі па найбольш актуальных пытаннях развіцця беларуска-расійскіх адносін, абмяркуюць абстаноўку ў рэгіёне і міжнародны парадак дня.

