Прэзідэнт Беларусі прыняў рашэнне аб памілаванні 25 чалавек
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Напярэдадні Дня народнага адзінства Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне аб памілаванні 25 чалавек, якія былі асуджаны ў тым ліку за злачынствы экстрэмісцкай скіраванасці.
Адпаведны ўказ быў падпісаны 16 верасня.
Сярод памілаваных 12 жанчын і 13 мужчын. 19 чалавек знаходзяцца ва ўзросце да 40 гадоў. У многіх з іх ёсць дзеці, а адна асуджаная з'яўляецца шматдзетнай маці. Адзін з памілаваных учыніў злачынства ў непаўналетнім узросце. Усе яны прызналі віну і раскаяліся ў зробленым, узялі абавязацельства весці законапаслухмяны лад жыцця.