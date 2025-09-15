Прэзідэнт Беларусі прыняў рашэнне аб памілаванні 25 чалавек

Сярод памілаваных 12 жанчын і 13 мужчын. 19 чалавек знаходзяцца ва ўзросце да 40 гадоў. У многіх з іх ёсць дзеці, а адна асуджаная з'яўляецца шматдзетнай маці. Адзін з памілаваных учыніў злачынства ў непаўналетнім узросце. Усе яны прызналі віну і раскаяліся ў зробленым, узялі абавязацельства весці законапаслухмяны лад жыцця.