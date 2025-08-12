Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прэзідэнт Беларусі заслухаў закрыты даклад Віктара Хрэніна

Выява

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 13 жніўня заслухаў закрыты даклад міністра абароны Рэспублікі Беларусь Віктара Хрэніна. Аб гэтым інфармуе БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу беларускага лідара.

Асноўнымі тэмамі даклада кіраўніку дзяржавы сталі падрыхтоўка да сумесных беларуска-расійскіх стратэгічных вучэнняў "Захад-2025" і аператыўная абстаноўка ля граніц Беларусі, гатоўнасць да рэагавання на пагрозы, якія ўзнікаюць.