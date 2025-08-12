3.72 BYN
Прэзідэнт Беларусі заслухаў закрыты даклад Віктара Хрэніна
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 13 жніўня заслухаў закрыты даклад міністра абароны Рэспублікі Беларусь Віктара Хрэніна. Аб гэтым інфармуе БЕЛТА, спасылаючыся на прэс-службу беларускага лідара.
Асноўнымі тэмамі даклада кіраўніку дзяржавы сталі падрыхтоўка да сумесных беларуска-расійскіх стратэгічных вучэнняў "Захад-2025" і аператыўная абстаноўка ля граніц Беларусі, гатоўнасць да рэагавання на пагрозы, якія ўзнікаюць.