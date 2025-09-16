Прэзідэнт: Гісторыя суверэннай дзяржавы толькі пачынаецца

17 верасня, у Дзень народнага адзінства, у Палацы Незалежнасці адбылася вялікая размова аб краіне, гісторыі, палітычных падзеях і вялікай дыпламатыі. На сустрэчу былі запрошаны вядомыя журналісты, палітолагі, эксперты. Яны ў тым ліку фармулююць сэнсы, расстаўляюць акцэнты і, вядома, апісваюць момант, у якім мы жывём. Сустрэча ў фармаце круглага стала з удзелам кіраўніка дзяржавы. Танальнасць размове задае Прэзідэнт - нашы людзі павінны ведаць усё, што было да падзей верасня 1939 года. Гаварылі не толькі пра мінулае, але і пра палітычныя перспектывы, выклікі будучыні, а таксама пра рэзанансныя падзеі нашых дзён. Чаму так важная эканоміка, што ў Беларусі з нацыянальнай ідэяй? (падрабязнасці ў відэа).