Прэзідэнт прыняў з дакладам старшыню ДМК

Па факце на заходнім кірунку з Беларуссю зараз працуюць тры пункты пропуску: гэта "Каменны Лог" і "Беняконі" на ўезд у Літву. "Грыгароўшчына" - у латвійскім кірунку. Польшча закрыла мяжу ў аднабаковым парадку. Што вельмі негатыўна адбіваецца на іх жа камерцыі і турызме. Падобная сітуацыя і з іншымі еўрапейскімі краінамі. Прэзідэнт выслухаў падрабязны даклад, у якім былі і прыкрыя лічбы па бяспецы. Літаральна ў ліпені быў перапынены буйны канал увозу псіхатропаў з Латвіі. Канфіскавана 637 кг небяспечнага рэчыва (падрабязнасці ў відэа).