3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Прэзідэнт прыняў з дакладам старшыню ДМК
У Палацы Незалежнасці пра становішча на мяжы Прэзідэнту далажыў старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімір Арлоўскі. Сітуацыя складаная. Усе затрымкі транспарту і людзей, на жаль, арганізоўваюць нашы суседзі, не выконваючы агульных дамоўленасцяў.
Па факце на заходнім кірунку з Беларуссю зараз працуюць тры пункты пропуску: гэта "Каменны Лог" і "Беняконі" на ўезд у Літву. "Грыгароўшчына" - у латвійскім кірунку. Польшча закрыла мяжу ў аднабаковым парадку. Што вельмі негатыўна адбіваецца на іх жа камерцыі і турызме. Падобная сітуацыя і з іншымі еўрапейскімі краінамі. Прэзідэнт выслухаў падрабязны даклад, у якім былі і прыкрыя лічбы па бяспецы. Літаральна ў ліпені быў перапынены буйны канал увозу псіхатропаў з Латвіі. Канфіскавана 637 кг небяспечнага рэчыва (падрабязнасці ў відэа).