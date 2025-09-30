Прэзідэнт: СНД і ЕАЭС - сур'ёзныя ўдзельнікі стварэння шматпалярнай светабудовы

Важна не страціць агульную эканамічную прастору - з такім заклікам Аляксандр Лукашэнка 30 верасня звярнуўся да "генералаў эканомікі". Так Прэзідэнт назваў прэм'ер-міністраў краін Еўразійскага саюза і СНД. Кіраўнікі ўрадаў гэтымі днямі ў Мінску. У год старшынства ў ЕАЭС Мінск чарговы раз стаў пляцоўкай, дзе абмяркоўваюць будучыню інтэграцыі на прасторы Еўразіі. Беларусь бачыць у Еўразійскім саюзе і Садружнасці Незалежных Дзяржаў сур'ёзных удзельнікаў стварэння справядлівай светабудовы. Сёння трэба трымацца разам, а не ўцякаць у розныя бакі, адзначыць беларускі Прэзідэнт. У Палацы Незалежнасці прайшла і сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніком Кабінета міністраў Кыргызстана. Мінск і Бішкек разлічваюць сур'ёзна дадаць у агульным гандлі.