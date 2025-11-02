Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Рост дабрабыту і ўстойлівасць эканомікі - зацверджаны прагнозныя параметры развіцця Беларусі

Што чакае беларускую эканоміку ў 2026 годзе? 3-га лістапада Прэзідэнт Беларусі падпісаў адразу 2 указы, у якіх вызначаны прагнозныя параметры развіцця краіны і лічбы па грашова-крэдытнай палітыцы.

Рост спажывецкіх цэн - не вышэй за 7 %. Гэта тое, што мы ўсе заўважаем у магазінах. Стварэнне актываў на 9 млрд 200 млн долараў, рост экспарту на 3,7 % і вытворчасці.

Ад працы так званай мабілізацыйнай эканомікі чакаюць большай манеўранасці. Распавядзём, што гэта значыць для рэальнага сектара, урада і нас з вамі (падрабязнасці ў відэа).

Разделы:

ПрэзідэнтЭканоміка