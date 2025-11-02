3.68 BYN
Рост дабрабыту і ўстойлівасць эканомікі - зацверджаны прагнозныя параметры развіцця Беларусі
Аўтар:Кацярына Круталевіч
Што чакае беларускую эканоміку ў 2026 годзе? 3-га лістапада Прэзідэнт Беларусі падпісаў адразу 2 указы, у якіх вызначаны прагнозныя параметры развіцця краіны і лічбы па грашова-крэдытнай палітыцы.
Рост спажывецкіх цэн - не вышэй за 7 %. Гэта тое, што мы ўсе заўважаем у магазінах. Стварэнне актываў на 9 млрд 200 млн долараў, рост экспарту на 3,7 % і вытворчасці.
Ад працы так званай мабілізацыйнай эканомікі чакаюць большай манеўранасці. Распавядзём, што гэта значыць для рэальнага сектара, урада і нас з вамі (падрабязнасці ў відэа).