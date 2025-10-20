3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Тэхніка, аграрны сектар, абмен вопытам: Беларусь і Лівія настроены на інтэнсіўную сумесную працу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Палацы Незалежнасці прайшлі перамовы з урадавай дэлегацыяй з гэтай краіны, якая прыбыла ў Мінск напярэдадні на чале з намеснікам галоўнакамандуючага Лівійскай нацыянальнай арміяй Садамам Халіфам Хафтарам.
Апошні час нашы краіны прыкметна актывізавалі двухбаковыя адносіны. Аляксандр Лукашэнка адзначыў асабісты ўнёсак высокага госця ў наладжванне дыялогу з Беларуссю і запэўніў, што ўсе дамоўленасці будуць выкананыя. Настроены на сумесную працу, якая будзе выгадная абодвум бакам (падрабязнасці ў відэа).