У Беларусі ўсталююць поўную забарону на адчужэнне зямель сельгаспрызначэння
У Беларусі ўвядуць поўную забарону на адчужэнне зямель сельгаспразначэння. Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў падчас рабочай паездкі ў Салігорскі раён, паведамляе БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ніякіх новых зямель са складу сельгасугоддзяў пад будаўніцтва і ўчасткі даваць не будуць, таму што гэта каштоўны рэсурс. Тым больш калі ў малых населеных пунктах ёсць шмат закінутых і невыкарыстоўваемых участкаў. "Каб усё разаралі, непатрэбнае прыбралі", - даручыў ён.
Што датычыцца адчужэння зямель сельгаспрызначэння пад іншыя патрэбы, то Аляксандр Лукашэнка адназначна абазначыў падыход: "Гэта выключана. Гэта адзінкавыя выпадкі пад інвестыцыі якія-небудзь. Лес і сельгасугоддзі. У наступным годзе будзе поўная забарона на адчужэнне зямель сельгаспрызначэння. Адчужаць землі сельгаспрызначэння - ні ў якім выпадку".